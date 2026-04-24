У Кам’янському пройшов турнір з козацького двобою на честь українських захисників та захисниць

У Кам’янському в спортивному комплексі “Прометей” відбувся 10-й ювілейний Кубок з козацького двобою присвячений пам’яті Захисників та Захисниць. Понад 100 бійців з Дніпропетровщини та різних куточків країни під час змагань вкотре показали силу й витримку, довели свою майстерність та техніку. Турнір проводиться у кращих традиціях козацтва та поєднує в собі найефективніші елементи ударної техніки і боротьби. Цей турнір об’єднав усіх, хто не уявляє свого життя без спорту та руху. За свої старання учасники отримали приємні подарункові заохочення та мотивацію до нових перемог.

