Громада Кам’янського передала чергову партію спецобладнання для військових

Стабільний зв’язок та захист від ворожих очей. Громада Кам’янського передала бійцям чергову допомогу – системи Starlink та засоби радіоелектронної розвідки “Чуйка”. Це спецобладнання для підрозділів, які тримають оборону на найскладніших ділянках фронту. Ця техніка дозволить військовим вчасно виявляти приховані загрози та безперебійно координувати дії під час бойових завдань. А громада Кам’янського й надалі закриватиме потреби бійців на передовій.

