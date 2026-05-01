У Кам’янському пройшов вже сьомий спортивно-патріотичний захід “Ігри мужніх. Крізь вогонь та воду”.

Цей проєкт – невід’ємна частина ветеранської політики та важливий етап соціальної адаптації для тих, хто захищав і продовжує боронити Україну. Участь у заході взяли ветерани, військовослужбовці, родини загиблих Героїв України, сім’ї військовополонених та зниклих безвісти захисників.

Програма заходу складалася з двох частин. У спортивному комплексі учасники змагалися у бомбаскеті, дартсі та кистьовій динамометрії. Друга частина відбулася у басейні, де пройшли водні естафети. Підтримка захисників та їхніх родин є пріоритетним напрямком роботи Кам’янської громади. У місті впроваджують програми реабілітації через спорт, розвивають Центр “Незламні” та розширюють мережу закладів соціальної підтримки. Такі проєкти, як “Ігри мужніх”, допомагають не лише відновлювати фізичну форму, а сприяють скорішому поверненню захисників до мирного життя. Організацію та підтримку заходу надає управління молоді та спорту.

