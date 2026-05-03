5 ракет по Дніпру: зруйновано гуртожиток у середмісті! ВІДЕО З МІСЦЯ ПОДІЇ

5 ракет по Дніпру: Одна людина загинула, 11 – постраждали. Шестеро – у лікарні. Це наслідки російської атаки ракетами на Дніпро. Найбільше постраждав гуртожиток, у якому мешкали студенти та переселенці. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

