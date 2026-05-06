Забезпечили мобільність для війська. Військовослужбовці з Кам’янського отримали надійний позашляховик. Машину захисникам вручив особисто міський голова Андрій Білоусов. Надійну автівку отримали військові роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем сімнадцятої окремої важкої механізованої бригади. Зараз хлопці виконують бойові завдання на Сумському напрямку. І для мобільності підрозділу автомобіль їм вкрай необхідний.

