У Кам’янській громаді продовжують забезпечувати житлом вимушених переселенців

Нове житло, яке дасть міцну основу для майбутнього. У Кам’янському продовжують опікуватися родинами переселенців. Окрім гуртожитків та соціальних центрів, місто шукає додаткові можливості, щоб надавати евакуйованим сім’ям квартири. Так ще три родини вимушених переселенців отримали власне житло. Це великі сім’ї з дітьми, які через війну втратили рідні домівки і знайшли прихисток у Кам’янському. Кам’янське крок за кроком вирішує різні питання для вимушених переселенців, в тому числі і житлове. В громаді хочуть, аби люди, які були вимушені покинути власні домівки, відчували себе на новому місці затишно.

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