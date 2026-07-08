Страшний ОБВАЛ багатоповерхівки у Дніпрі! Чому це сталося?

Страшний ОБВАЛ багатоповерхівки у Дніпрі! Надзвичайна ситуація сталася на житломасиві Перемога. Обвалилася частина будинку. Випало перекриття на декількох поверхах. Піісля обвалу будівельний пил піднявся вище дому. Люди вибігали зі своїх квартир, прибирали машини. Чому це сталося? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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