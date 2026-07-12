Кам’янське активно готується до нового опалювального сезону. У місті триває модернізація об’єктів житлово-комунального господарства. Наразі до холодів готова вже понад половина багатоповерхівок. Крім того, оновлюють тепломережі. Чергове засідання міського штабу об’єднало керівників комунальних підприємств, теплоенергетиків, представників профільних департаментів та аварійних служб. Сьогодні до опалювального сезону вже готові майже 60 відсотків житлового фонду. Готуються також заклади освіти та охорони здоров’я. Паралельно з ремонтами підприємства сфери теплоенергетики забезпечують резервними джерелами живлення. Також модульні котельні готують до роботи в умовах можливих знеструмлень. Нині важливе оновлення відбувається на вулиці Медичній та проспекті Металургів. Комунальники працюють і у житлових будинках. Роботи проводять на основі звернень містян до Єдиної диспетчерської служби. Аби холоди зустріти у повній готовності та без збоїв, фахівці регулярно виїздять на місця ремонтів для оцінки темпів та якості робіт.

Post navigation