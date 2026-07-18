У Кам’янському триває реалізація програми безбар’єрності та системне оновлення міської інфраструктури

18:30 18.07.2026
U Kam Yanskomu Tryvaye Realizacziya Programy Bezbar Yernosti Ta Systemne Onovlennya Miskoyi Infrastruktury

Доступний простір для мешканців — один із пріоритетів для Кам’янського. У місті триває реалізація програми безбар’єрності. Зокрема, оновлюють інфраструктуру. Цьогоріч планують капітально відремонтувати пів сотні дворів та тротуарів. У міській раді Кам’янського кажуть: доступний простір — пріоритет. Акцентують на комфорті для пішоходів, зокрема маломобільних груп населення, батьків з візочками та людей старшого віку. Минулого року комунальники оновили одинадцять ділянок на центральних вулицях, облаштували безбар’єрні трамвайні зупинки на проспекті Василя Стуса, продовжили будівництво бетонних пішохідних доріжок на Лівобережжі. Тепер у планах — ремонти тротуарів у різних районах. Зокрема на проспекті Аношкіна, бульварі Будівельників, вулицях Запорізькій, Медичній та інших.

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