Колишній правоохоронець збив дівчину насмерть неподалік її подвір’я! Шукають свідків

19:33 19.07.2026
Kolyshnij Pravoohoronecz Zbyv Divchynu Nasmert Nepodalik Yiyi Podvir Ya Shukayut Svidkiv

Колишній правоохоронець збив дівчину насмерть неподалік її подвір’я! Дніпропетровщину сколихнула аварія за участі 17-річної Валерії. Фігурант ДТП, каже сім’я загиблої, — колишній правоохоронець. Бояться, аби справа не зайшла у глухий кут. Адже очевидців немає, як і жодного запису з камер чи відеореєстратора. Нині рідні шукають свідків резонансної ДТП. Як пояснює трагедію водій, що кажуть про хід розслідування в поліції? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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