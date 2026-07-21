У Кам’янському відбулося спецпогашення поштової марки, присвяченій 147-й окремій артилерійській бригаді

Рік незламності, важких боїв та героїчних вчинків на найгарячіших напрямках фронту. З нагоди першої річниці заснування 147-ї окремої артилерійської бригади у Кам’янському відбулося погашення унікальної поштової марки, присвяченої цьому підрозділу. Для самої бригади ця марка – не просто поштовий випуск, а справжній символ мужності та своєрідна візитівка підрозділу. Військовослужбовці кажуть, реалізувати цей історичний задум вдалося завдяки підтримці Кам’янської громади. В “Укрпошті” підкреслюють, що мали за честь долучитися до створення такої марки. Вони переконані, що цей випуск посяде почесне місце в історії філателії, як і легендарні марки початку вторгнення. Ця подія вкотре довела – тил і фронт залишаються єдиними. А пам’ять про українських захисників відтепер назавжди збережеться на поштових відправленнях, що розлетяться всією країною і закарбується в історичних моментах сучасної визвольної війни.

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