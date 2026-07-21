У Кам’янському відбулося спецпогашення поштової марки, присвяченій 147-й окремій артилерійській бригаді

14:55 21.07.2026
U Kam Yanskomu Vidbulosya Speczpogashennya Poshtovoyi Marky Prysvyachenij 147 J Okremij Artylerijskij Brygadi

Рік незламності, важких боїв та героїчних вчинків на найгарячіших напрямках фронту. З нагоди першої річниці заснування 147-ї окремої артилерійської бригади у Кам’янському відбулося погашення унікальної поштової марки, присвяченої цьому підрозділу. Для самої бригади ця марка – не просто поштовий випуск, а справжній символ мужності та своєрідна візитівка підрозділу. Військовослужбовці кажуть, реалізувати цей історичний задум вдалося завдяки підтримці Кам’янської громади. В “Укрпошті” підкреслюють, що мали за честь долучитися до створення такої марки. Вони переконані, що цей випуск посяде почесне місце в історії філателії, як і легендарні марки початку вторгнення. Ця подія вкотре довела – тил і фронт залишаються єдиними. А пам’ять про українських захисників відтепер назавжди збережеться на поштових відправленнях, що розлетяться всією країною і закарбується в історичних моментах сучасної визвольної війни.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 04072026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 21.07.2026

8:31 21.07.2026
Vdaryly Koly Lyudy Buly Bilya Pid Yizdiv Pershi Hvylyny Pislya Prylotu Kabu V Pavlogradi

Вдарили, коли люди були біля під’їздів: перші хвилини після прильоту КАБу в Павлограді!

17:37 20.07.2026
photo_2026-07-21_10-45-55

Міський голова Кам’янського провів черговий прийом громадян з питань житлово-комунального господарства

12:28 20.07.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 04072026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 20.07.2026

8:30 20.07.2026
Kolyshnij Pravoohoronecz Zbyv Divchynu Nasmert Nepodalik Yiyi Podvir Ya Shukayut Svidkiv

Колишній правоохоронець збив дівчину насмерть неподалік її подвір’я! Шукають свідків

19:33 19.07.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 04072026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 19.07.2026

8:32 19.07.2026