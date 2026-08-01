У Кам’янському розпочали ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової

18:21 01.08.2026
U Kam Yanskomu Rozpochaly Remont Zupynok Gromadskogo Transportu Na Ploshhi Sofiyi Shapovalovoyi

У Кам’янському розпочали капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Це місце перетину кількох маршрутів, яким щодня користуються мешканці міста. Тож тут хочуть створити сучасний, комфортний і безпечний простір, який відповідатиме потребам усіх категорій населення. Проєкт передбачає повне оновлення інфраструктури: будівництво нових павільйонів для трамвайного та автобусного сполучення, реконструкцію посадкових платформ, облаштування тротуарів і місць очікування, встановлення нових лавок, урн, дорожніх знаків, огороджень, інформаційних табло та сучасного освітлення. Особливу увагу приділять безбар’єрності. Нові зупинкові комплекси будуть повністю адаптованими для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та інших маломобільних мешканців міста. Проєкт передбачає облаштування пандусів, тактильної плитки, безпечних підходів до посадкових майданчиків та оновлення платформ відповідно до сучасних стандартів доступності. Роботи виконуватимуться поетапно, щоб забезпечити безперервну роботу громадського транспорту. Повністю завершити ремонт планують до кінця року.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 04072026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 03.08.2026

8:31 03.08.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 04072026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 02.08.2026

8:20 02.08.2026
Rakety Dlya Petriotiv U Sviti Ye I Vazhlyvo Shhob Partnery Zrobyly Cze Politychne Rishennya Pro Peredachu Neobhidnyh Paketiv Zvernennya Prezydenta

Ракети для «петріотів» у світі є, і важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення про передачу необхідних пакетів – звернення Президента

22:01 01.08.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 04072026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.08.2026

8:08 01.08.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 04072026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 31.07.2026

8:33 31.07.2026
Po Radushnomu Rosiyany Zastosuvaly Vpershe Za Dovgyj Chas Raketu Z Pivnichnoyi Koreyi Taki Poperedni Dani Zvernennya Prezydenta

По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані – звернення Президента

19:53 30.07.2026