У Кам’янському розпочали ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової

У Кам’янському розпочали капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Це місце перетину кількох маршрутів, яким щодня користуються мешканці міста. Тож тут хочуть створити сучасний, комфортний і безпечний простір, який відповідатиме потребам усіх категорій населення. Проєкт передбачає повне оновлення інфраструктури: будівництво нових павільйонів для трамвайного та автобусного сполучення, реконструкцію посадкових платформ, облаштування тротуарів і місць очікування, встановлення нових лавок, урн, дорожніх знаків, огороджень, інформаційних табло та сучасного освітлення. Особливу увагу приділять безбар’єрності. Нові зупинкові комплекси будуть повністю адаптованими для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та інших маломобільних мешканців міста. Проєкт передбачає облаштування пандусів, тактильної плитки, безпечних підходів до посадкових майданчиків та оновлення платформ відповідно до сучасних стандартів доступності. Роботи виконуватимуться поетапно, щоб забезпечити безперервну роботу громадського транспорту. Повністю завершити ремонт планують до кінця року.

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