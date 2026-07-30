По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні в різних наших містах, регіонах увесь день тривали роботи після російського удару. У Львові розбирали завали, шукали людей. На Дніпровщині в Радушному поблизу Кривого Рогу. Там балістична ракета влучила прямо в будинок – звичайний будинок звичайної сім’ї. Діти загинули, батьки… Мої співчуття всім, хто сьогодні втратив рідних та близьких. По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика. Союз московських покидьків із божевільним режимом у Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, у Європі, на наших кордонах, заради вбивства наших українських дітей.

Звісно, сьогодні багато хто у світі засудив цей удар. Було багато співчуттів через втрату людей. Європейські країни заявили багато всього ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалася десь у полі під Любліном. Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО, саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари, їх терор. Давно вже можна було війну цю закінчити, але Путін цього не хоче. Він то в Північній Кореї якусь зброю шукає, то десь там в Ірані, то ще щось придумує. Усе, щоб воювати далі, далі вбивати. Зло, яке можна зупинити тільки достатньою силою. Не раз уже це було в історії наших людей, нашого народу. Уперше зараз – тільки єдність, яку ми забезпечили, наша максимальна єдність зі світом. Наша співпраця – здатність наша уже п’ятий рік повномасштабної війни забезпечувати захист життя. Ракети для ППО, передусім ракети для «петріотів», але також для «насамсів», для «айрісів», для «гоків», інших наших систем, – це ключовий пріоритет. Дуже розраховую, що всі партнери, передусім наші американські партнери, наші друзі у Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні.

Сьогодні були наради з нашими військовими – Головнокомандувач Збройних Сил, начальник Генштабу, міністр оборони, профільний заступник керівника Офісу. Була нарада зі Службою безпеки. Важливо, щоб саме в командному режимі всі, всі працювали. Максимально працювали оперативно, щоб знайти в партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше та щоб асиметрично відповідати росіянам на їх атаки. Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили і які нам дуже потрібні. Буде більше наших дипстрайків, щоб ця російська війна поверталася туди, звідки вона прийшла, і щоб росіяни знали й відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати. А причина – тільки в Москві. Важливо, щоб світ не просто співчував нам, допомагав реально із цим упоратись.

Ще одне.

Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, з міністром інфраструктури Миколою Калашником. Ми готуємо на початок наступного тижня РНБО по реалізації в регіонах планів стійкості. Багато в областях, на жаль, ще не зроблено. Кожен регіон повинен надолужити. Друге: ми детально обговорили виклики на залізниці через російські удари, загалом через логістику, виклики в Одесі через постійний російський терор. Є речі, які треба зробити – поки це непублічно, щоб додати спроможностей нашій логістиці. І третє: я доручив залучити більше сил для робіт у прифронтових і прикордонних громадах – саме захисних робіт – на дорогах, об’єктах інфраструктури. Я дякую Прем’єр-міністру за дуже ґрунтовний підхід до цього. Потрібні результати. Я дякую всім, хто на захисті України, на захисті життя! Вічна пам’ять усім нашим людям, які загинули від російської війни.

Слава Україні!