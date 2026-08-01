Ракети для «петріотів» у світі є, і важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення про передачу необхідних пакетів – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Важко почався день після масованої російської балістичної атаки. Тридцять п’ять ракет, і більшість – балістика. Ще майже 190 дронів різних типів. Зростає кількість реактивних «шахедів», і кожен у світі має бачити, що, затягуючи цю війну, Росія вчиться вбивати новими методами, і точно не тільки українців. Були влучання по будинках. Основна мішень ракет – Київ, інфраструктура в Києві, на Київщині – у Броварах, Вишневому. Загинули дев’ять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 40 людей поранені від цього удару. Всю добу були удари в областях. Постійний терор FPV-дронів у Херсоні, в містах і громадах Дніпровщини. Нікополь, Марганець, інші наші міста, Миколаїв… Був удар дроном по звичайному будинку в Одесі, також були удари по Запоріжжю, по громадах на Донеччині, Сумщині. Загалом десятки людей поранені. Потрібні відповіді на цей російський терор. Реальні відповіді світу. Звісно, ми бачимо кожного лідера та кожну країну, які реагують. Але єдина сильна реакція, вона справедлива, реакція, яка справді досягає мети й допомагає людям, – це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для «петріотів» у світі є, і важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. У Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливої – це можливість Росії вбивати наших людей.

Зараз провів нараду щодо санкцій, і зараз теж треба реагувати додатковими й реальними санкціями. На кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам у Росії виробляти балістику – пускові, ракети, – постачають компоненти, все інше, що їм необхідно, – усі мають бути під санкціями. І не тільки нашими, але й партнерів – досі є прогалини в юрисдикціях G7. Треба, щоб наші дипломати із цим попрацювали.

Паливний напрямок: усе, що допомагає зараз Росії відновлювати нафтопереробку, має бути гарантовано зупинене. Ми будемо про це говорити й з українськими послами – глобальна нарада найближчим часом. Потрібні реальні результати по кожному напрямку – зброя для України, санкції проти Росії.

Щойно говорили з Умєровим, Будановим, Кислицею та Палісою по дипломатичних завданнях з американськими партнерами. Я розраховую, що наступні тижні будуть не пустими. Америка вміє бути активною.

Були доповіді сьогодні Драпатого, Хмари по фронту, по застосуванню наших сил, по забезпеченню.

Також щойно я говорив із Президентом Еміратів. Я вдячний за повне розуміння ситуації та повну підтримку всіх зусиль заради миру й більшої безпеки. Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам, допомагає Україні, і в цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів у Затоці. Зараз ми говорили, як Емірати можуть допомогти нам у Європі, у Чорноморському регіоні. Це стосується продовольчої безпеки, стосується безпеки морських шляхів. Я дякую кожному, хто нам допомагає! Я дякую всім, хто захищає життя, хто рятує людей.

Слава Україні!