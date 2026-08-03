Народилися у сорочці: у Дніпрі дрон пробив квартиру в будинку!

60 кілограмів вибухівки просто у вітальні та розлите по підлозі пальне — у Дніпрі ворожий «шахед» влучив у житлову квартиру. Бойова частина дивом не здетонувала, а господарка оселі в останній момент встигла вибігти з собакою. Як родина пережила перші хвилини після атаки та що відбувалося на місці?

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