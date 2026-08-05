Кам’янське отримало новий комплект обладнання для надання державних послуг вдома

13:35 05.08.2026
Kam Yanske Otrymalo Novyj Komplekt Obladnannya Dlya Nadannya Derzhavnyh Poslug Vdoma

У Кам’янському адміністративні послуги стали доступнішими та зручнішими для мешканців. Місто увійшло до пілотного швейцарсько-українського проєкту, який спрямований на впровадження сучасних цифрових сервісів та підвищення якості публічних послуг. Серед іншого, ця програма дозволила оновити сервіс «Мобільний офіс ЦНАП» — місто отримало новий комплект обладнання. Новий комплект включає сучасне технічне обладнання, зокрема ноутбук, сканер, принтер, планшет для підпису документів та інші необхідні пристрої, що зробить роботу сервісу швидшою та ефективнішою. Саме Кам’янське ще 2017-го першим в Україні започаткувало сервіс «Мобільний офіс ЦНАП». Розроблена фахівцями міста мобільна валізка стала ефективним рішенням для обслуговування мешканців за місцем їхнього проживання. Згодом цей досвід перейняли десятки громад по всій Україні. Також у рамках співпраці в Центральному ЦНАПі було встановлено інформаційний бокс. За його допомогою відвідувачі можуть скористатися онлайн-сервісами порталу «Дія». Окрім технічного оновлення, увагу приділяють і підготовці персоналу. Адміністратори ЦНАП пройшли навчання з кризових комунікацій та стресостійкості, що сприятиме підвищенню якості обслуговування відвідувачів.

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