Кривавий удар по АЗС на Криворіжжі: загинув рятувальник з 8-річним сином!

Звичайна зупинка на АЗС перетворилася на жахливу трагедію. Російський безпілотник влучив просто серед цивільних людей на заправці під Кривим Рогом. Серед загиблих — 42-річний сержант ДСНС із Херсонщини та його 8-річний син. Які подробиці цинічного злочину розповіли очевидці? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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