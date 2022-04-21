Спроба нової анексії з боку Росії призведе до нових потужних санкцій, які зроблять її такою бідною, як за часів громадянської війни 1917 року – звернення Президента України

Українці! Українки!

Усі наші захисники, наші захисниці!

Сьогодні був дуже змістовний зовнішньополітичний день для України. По-перше, у Київ прибули прем’єр-міністри Іспанії та Данії – двох держав, які послідовно підтримують Україну. Дякую.

Два лідери, чия присутність у Києві спонукає й інших лідерів демократичного світу думати про візити в Україну, про нові жести підтримки для нашої держави, про конкретні рішення, яких ми потребуємо, щоб перемогти. Подякував їм за допомогу нашій обороні. За санкційний тиск на Росію.

Закликав Іспанію, Данію та всі інші європейські демократії ще посилити санкції за цю війну. Нарешті запровадити нафтове ембарго, обов’язково від’єднати всю банківську систему Росії від глобальної фінансової системи.

І обов’язково допомагати нам у притягненні до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах проти українців.

Голова уряду Данії заявила про готовність підтримати програму післявоєнного відновлення України в частині відбудови та розвитку Миколаєва й суднобудівної галузі України. Нагадаю, що саме цей напрямок відбудови я запропонував, коли звертався до парламенту й народу Данії в березні.

І сьогодні я звернувся до парламенту й народу Португалії. Це було вже 26-те звернення до парламентів держав – наших партнерів. Можу сказати, що кожен з таких виступів реально додає нам підтримки. Наближає рішення про надання Україні допомоги, зокрема й оборонної. А головне – кожне з цих звернень допомагає встановити прямий емоційний звʼязок між тим, що переживаємо ми в Україні, і тим, що відчуває політичний клас у державах-партнерах.

Також звернувся сьогодні до учасників спеціальної весняної сесії Світового банку. Це один із найважливіших заходів для керівників міжнародних фінансових інституцій та міністрів фінансів провідних держав. Акумулюємо фінансову підтримку для України.

Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки для нашої держави. Вдячні за це. Цей пакет містить дуже потужні оборонні інструменти для наших військових. Зокрема, це артилерія, снаряди, безпілотники. Те, що ми очікували.

Я вдячний партнерам за допомогу й закликаю ще пришвидшити постачання потрібної Україні зброї, щоб ми могли наблизити мир.

На півдні та сході нашої країни окупанти продовжують робити все, щоб були підстави для них говорити хоча б про якісь перемоги. Вони накопичують сили, заганяють на нашу землю нові батальйонні тактичні групи. Намагаються навіть розпочати так звану мобілізацію в окупованих районах України.

Жоден із цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть лише відтягувати неминуче – час, коли загарбникам доведеться піти з нашої території. Зокрема з Маріуполя. Міста, яке продовжує чинити спротив Росії. Попри все, що про це кажуть окупанти.

Закликаю мешканців південних районів України – Херсонської та Запорізької областей – дуже уважно ставитися до того, яку інформацію про себе ви надаєте загарбникам. І якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти. Не для того, щоб просто «переписати» людей, які живуть на певній території, як вони кажуть. Ні. І не для того, щоб дати вам якусь гуманітарну допомогу. Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий референдум, якщо надійде команда з Москви влаштувати таку виставу. І це – реальність. Будьте обережні.

Хочу одразу сказати: жодні «ХНР» не пройдуть. Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року. Тож краще зараз шукайте мир.

На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити великоднє перемир’я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят.

Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть.

Завтра для християн східного обряду – Страсна п’ятниця. Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, буде важити менше, ніж молитва. Крім одного… Крім захисту Батьківщини. Крім захисту товаришів у бою.

Кілька хвилин тому, перед записом цього звернення підписав черговий указ про нагородження наших героїв, наших військових. Державними нагородами відзначені 202 захисники України. З них 194 військовослужбовці Збройних Сил та вісім військовослужбовців Держспецзв’язку.

Дякую кожному й кожній, хто боронить державу!

Вічна пам’ять усім, хто загинув за Україну!

Слава Україні!