Разом із союзниками ми точно можемо зупинити російську агресію та надійно захистити свободу у Європі – звернення Президента України

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту.

По-перше, Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На 33 мільярди доларів. Зокрема, понад 20 мільярдів можуть піти на оборону. Ще понад 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. Ще 3 мільярди доларів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу.

Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу й особисто Президенту Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі. Президент Байден цілком справедливо сказав сьогодні, що цей крок – недешевий. Але негативні наслідки для всього світу від російської агресії проти України та проти демократії настільки масштабні, що в порівнянні з ними ця підтримка Сполучених Штатів є необхідною. Разом ми точно можемо зупинити російську агресію та надійно захистити свободу у Європі.

Працюємо також і над тим, щоб спрямувати заблоковані активи російських підсанкційних осіб і російської держави для компенсації Україні за цю війну та для відбудови нормального життя.

Триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей. Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були і де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо та примусимо відповідати.

Перші десять російських військових із 64-ї мотострілецької бригади Сухопутних військ Росії, які скоїли злочини проти наших людей у Бучі Київської області, отримали статус підозрюваних. Відомі їхні прізвища. Встановлено, що вони робили. Ми знаємо про них та їхні діяння всі деталі. І кожного знайдемо. Як знайдемо й усіх інших російських нелюдів, які вбивали, які катували українців. Які знущалися з наших людей. Які знищували будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. Жоден із цих покидьків не втече від відповідальності.

Втім, дехто з них все ж може не дожити до суду та справедливого покарання. Але тільки з однієї причини. Цю російську бригаду перекинули на Харківщину. Там вони отримають відплату від наших військових.

Сьогодні у Києві з візитом був Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков. Провели з ним дуже предметні й дуже теплі переговори. Болгарія – серед тих держав, які принципово та швидко відреагували на російську агресію. Я вдячний і уряду Болгарії, і болгарському народу за те, що вони не зволікали, щоб підтримати нашу державу.

Обговорили з паном Петковим оборонні, енергетичні, транспортні питання, санкційний тиск на Росію, який необхідний заради миру. Обговорили нашу взаємодію на рівні Євросоюзу. Дуже важлива домовленість – щодо ремонту нашої військової техніки на болгарських виробничих потужностях.

Інше питання, яке ми погодили, – щодо постачання української електрики в Болгарію та використання потужностей Трансбалканського газопроводу спільно з болгарською стороною. Вдячний Болгарії за можливість використання порту Варна для експорту нашої аграрної продукції.

Був в Україні сьогодні й Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Дуже важливо, що пан Генеральний секретар побував у Бородянці Київської області та на власні очі побачив, що там наробили російські окупанти. Сотні українських міст і сотні громад пережили те саме, що й Бородянка, і Буча. Російська армія в Україні свідомо та без жодних сумнівів розтоптала все, на чому був заснований глобальний порядок після Другої світової війни.

Статут ООН, міжнародні конвенції, декларації, права людей і держав… Усе те, що має гарантувати свободу й безпеку у світі, просто зруйноване російськими агресивними діями. Тож ключовим питанням на переговорах з паном Генеральним секретарем ООН було, як нам зупинити російську агресію. І це не просто питання про Україну, про нашу долю. Це питання про долю ООН, про долю міжнародного права, про долю багатьох народів – і не тільки сусідів Росії, які можуть стати наступними жертвами агресивних амбіцій Москви.

Звичайно, на переговорах багато уваги ми приділили тому, як врятувати наших людей із Маріуполя. Вважаю, що з допомогою ООН можливо організувати евакуаційну місію. Україна готова до цих кроків. Але потрібно також, щоб і російська сторона поставилася до цього питання без цинізму та реально виконувала те, про що говорить.

У Москві заявляли про те, що вони нібито припинили вогонь у Маріуполі. Але бомбардування позицій захисників міста триває. Це воєнний злочин, який російські військові здійснюють буквально на очах в усього світу. Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан Генеральний секретар ООН був на перемовинах у Москві. І сьогодні, одразу після завершення наших перемовин у Києві, у місто полетіли російські ракети. П’ять ракет.

І це багато говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що уособлює Організація. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції. Російські ракетні удари по Україні, по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах, укотре засвідчують: ще не можна розслаблятися. Не можна думати, ніби війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротися. Ще потрібно гнати окупантів.

Сьогодні російська армія продовжила спроби наступу на сході нашої держави, на Донбасі. Пробує просуватися в південних регіонах.

Збройні Сили України стримують загарбників. І я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, які утримують позиції.

Робимо все для того, щоб допомогти нашій армії, щоб забезпечити військових усією необхідною зброєю.

Кожного разу в контактах з партнерами я наголошую на тому, що зброя для України саме зараз, саме тих видів, які ми запитуємо, і саме тоді, коли ми її потребуємо, – це порятунок не тільки для наших людей. Це порятунок для всіх вас – для всієї Європи.

Вдячний тим із партнерів, хто це розуміє. І хто допомагає переконати інших.

Перед записом вечірнього звернення підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 214 військовослужбовців Збройних Сил України. Із них 14 – посмертно.

Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава всім, хто став на захист держави!

Слава Україні!