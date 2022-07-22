Росія робила все, щоб знищити експортний потенціал України; ми цього не дозволили – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Всі наші захисники й захисниці!

Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт.

З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили.

І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

Довгий час усі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами й Організацією Обʼєднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. І я вдячний Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та Президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля.

Текст підписаного сьогодні документа опублікований, і кожен може ознайомитися з його пунктами. Вони цілком відповідають інтересам України.

Перше. Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року.

У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів.

Друге. Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають.

І третє. Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою.

І для всіх зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей.

І я хочу подякувати всім нашим воїнам, які очистили від ворога Зміїний, захищають Одесу й Миколаїв, поступово просуваються в Херсонській області, звільняючи нашу територію. Дякую кожному й кожній, хто щоденно доводить: Росія не виграє в цій війні.

Готуємося до старту вже завтра другого київського Саміту перших леді та джентльменів. Ця ініціатива першої леді України була заснована минулого року й довела, що може спрямувати м’яку силу дружин і чоловіків лідерів держав для розв’язання різних проблем національного та глобального масштабу.

Цьогоріч саміт буде присвячений темі післявоєнного відновлення України. І це не просто про відбудову. Це про повернення людей, тобто про переселенців, які не мають стати біженцями. Про всю необхідну допомогу й реабілітацію для тих, хто постраждав від війни. І про відродження соціального життя в громадах і містах, які були розбиті окупантами.

Зокрема, в межах Саміту й на основі нашої державної благодійної платформи United24 уже почався збір коштів на спеціальні реанімаційні автомобілі для України.

Не буду зараз розкривати всього, що підготовлено першою леді України та її командою, але відчуваю, що з дипломатичного погляду це буде потужна подія.

Говорив сьогодні з великим другом України Борисом Джонсоном. Передусім про безпеку й оборонну співпрацю. Очікуємо на новий пакет військової підтримки.

Відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях. І хоч би що відбувалося в політиці, зв’язки між нашими країнами й суспільствами будуть лише посилюватися.

Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно.

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за незалежність України!

Вічна слава всім, хто воює за нашу державу!

Слава Україні!