Визнання Росії державою-терористом потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу – звернення Президента України

Українці! Українки!

За цю добу наша держава отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці. Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти наших полонених.

Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало.

Обов’язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною?

Українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими Росія ще користується.

І формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме.

І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити.

Точно таку саму мотивацію зараз важливо почути всім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв. Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей… Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені.

І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити.

Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це.

Урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується. Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо.

Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор.

На цьому етапі війни для Росії терор – це основна зброя. І тому основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів.

Я вдячний усім, хто бореться за Україну! Нашим героям!

Вдячний усім, хто рятує наших людей від цього російського терору!

Всіх переможемо!

Слава Україні!