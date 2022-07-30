Ворожі війська вдарили по Нікополю та Червоногригорівській громаді з «Градів», – ДСНС

30.07.2022 14:35

Ворожі війська вдарили по Нікополю та Червоногригорівській громад, випустивши до 80-ти реактивних снарядів. Агресор поцілив по адміністративній будівлі підприємства. Там сталася пожежа, яку вже загасили рятувальні підрозділи. Побито п’ять вантажівок та трактор, пошкоджено цехи і господарчі споруди на території. Є також влучення по одній із міських установ. У будівлі вибиті усі вікна. Уламки снарядів знищили один приватний будинок, господарчу споруду, а також пошкодили 15 житлових будинків і 16 господарчих споруд приватного сектору та один автомобіль. Ще один обстріл стався по Червоногригорівській громаді. Там також били з «Градів». На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих». Про це повідомила під час брифінгу 30 липня головна фахівчиня відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань

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