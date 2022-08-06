Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Коротко звітую про тиждень, що минає.

Найперше хочу подякувати всім нашим бійцям, які надзвичайно хоробро – а в найгарячіших точках фронту просто-таки надлюдськими зусиллями – стримують ворога.

Російська армія не змінить своєї тактики. Окупанти знають, що програють українцям у прямих боях, поступаються у майстерності, і тому ворог робить таку ставку на артилерію й тотальні обстріли.

Вони намагаються зруйнувати все перед собою та зайти на руїни. І я вдячний кожному й кожній, хто і в таких умовах все ж стримує окупантів на Донбасі, на Харківщині, на Миколаївському напрямку – всюди, де зараз найгостріше протистояння.

За цей тиждень Збройні Сили України та наша розвідка досягли потужних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових і цивільних.

Звичайно, я дякую партнерам – усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який містить і боєприпаси для «Хаймарсів». Дуже дякую. Усі вони застосовуються максимально точно та з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї.

Вдалося відновити морський експорт української агропродукції. Наші порти на Чорному морі знову працюють. І хоч поки що дуже рано давати загальні оцінки процесу, все ж можна сказати, що це позитивно і для нашої держави, і для всіх наших партнерів.

Проте ключовий ризик – безпековий – досі не знято. Загроза російських провокацій і терактів залишається. Це мають усвідомлювати всі.

Але якщо партнери виконають свою частину зобовʼязань і гарантують безпечність постачання, це справді вирішить глобальну продовольчу кризу.

І маємо не забувати, що відновлення нашого морського експорту стало можливим завдяки передусім нашим воїнам – усім, хто захищає Одещину й забезпечив звільнення Зміїного. Це просто герої.

Протягом тижня значно розширили можливості для України на африканському напрямку – були й нові контакти з лідерами держав, і спілкування з журналістами. Продовжу цю роботу наступного тижня – запланована ще серія переговорів.

На жаль, маємо значне загострення ситуації навколо Запорізької АЕС. Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію. Найбільшу у Європі! Звертатимемо увагу світу на це й наполягатимемо на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози.

І попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найнебезпечніших злочинів проти українців та всіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту й навіть простого повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації.

За цей тиждень є й нові санкційні кроки від Канади та Сполучених Штатів. Важливе рішення ухвалила Швейцарія – щодо підтримки сьомого санкційного пакету ЄС. Загальна тенденція на посилення санкцій залишається незмінною й надалі збільшуватиме для держави-терориста ціну за цей терор, терор проти нашого народу.

Хочу подякувати всім, хто розвиває нашу державну благодійну платформу UNITED24, і всім амбасадорам цієї платформи – Андрію Шевченку, Еліні Світоліній, Лієву Шрайберу, гурту Imagine Dragons, Демні. Цього тижня підбивали підсумки трьох місяців роботи UNITED24. Зібрано понад 6 мільярдів гривень внесків на відбудову, обладнання для лікарень, на закупівлю автомобілів швидкої допомоги – закуплено десятки швидких. Вже є й перший гвинтокрил, придбаний за кошти, зібрані UNITED24. Він використовуватиметься для порятунку поранених. Вдалося залучити допомогу з понад сотні країн.

Один із найбільш відповідальних напрямків на серпень і вересень – це реалізація нашого Fast Recovery рlan. Те, що необхідно зробити на звільненій від ворога території, щоб дати людям умови для нормального життя та підготуватися до осінньо-зимового сезону. Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об’єктів. І я дякую всім нашим партнерам, які долучилися до відповідних робіт.

Зокрема, цього тижня делегація Естонії відвідала райони Житомирської області, якій допомагає з відновленням. Естонія першою в межах Fast Recovery рlan обрала обʼєкти для фінансування.

Працюємо з дипломатами та компаніями й щодо всіх інших областей, які потребують підтримки та відновлювальних робіт.

Віримо в наших захисників! Допомагаємо обороні!

Зберігаємо єдність і робимо все для перемоги України! Вона буде!

Вічна слава нашим воїнам!

Слава Україні!