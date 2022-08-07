Вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на російські удари по Запорізькій АЕС – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогоднішній день – День Повітряних сил Збройних Сил України, і хочу зараз іще раз привітати з професійним святом усіх військових пілотів і не тільки – а усіх захисників і захисниць нашого неба.

Ми всі пишаємося вами та бажаємо вам стільки перемог, щоб російські військові просто боялися навіть самої лише думки про наше українське небо.

Вранці сьогодні привітав бійців і командирів Повітряних сил, вручив державні нагороди найкращим воїнам.

Передав ордени «Золота Зірка» дружинам загиблих Героїв України – підполковника Едуарда Вагоровського та майора Дмитра Коломійця. Вони віддали свої життя, рятуючи побратимів і захищаючи нашу державу. Вічна пам’ять і вдячність Героям!

Говорив сьогодні з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про загрозу, яку Росія створила ударами по Запорізькій атомній станції. Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. Не дай Боже, станеться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі.

Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів.

Важко й на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили.

Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи.

І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин.

У цей літній час щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною.

Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент.

Наступного тижня продовжу практику політичних звернень до представників держав-партнерів і народів, які разом з нами захищають свободу. Також запланована низка важливих переговорів – і не тільки з чинними політиками.

Україна, як і раніше, робитиме все для того, щоб про нашу боротьбу та українські потреби знали в усіх країнах світу і в усіх аудиторіях – навіть у тих, які зазвичай не стежать за політичним життям.

Зокрема, сьогодні в Київ прибула Джессіка Честейн – американська акторка. Вона відвідала «Охматдит», на власні очі побачила наслідки російської окупації в Ірпені Київської області.

Її розповідь про нашу війну точно буде почутою. Готуємо важливу гуманітарну акцію.

І я вдячний усім друзям України за кордоном і всім, хто допомагає розширенню наших зв’язків у світі.

Робимо все для перемоги, все для захисту нашої держави.

Бажаю всім нам – українцям результативного нового тижня!

Слава нашим воїнам!

Слава Україні!