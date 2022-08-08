Підірвати заміновану атомну станцію в Енергодарі погрожують рашисти. Війна в Україні на 8 серпня

08.08.2022 16:24

Неспокійно напередодні ввечері було практично по всій Україні. У Вінницькій області ворог обстріляв ракетами військові об’єкти. По Харкову окупанти вдарили щонайменше 10 разів. А рано вранці в черговий раз гатили по околицях Миколаєва. Попередньо пролунало сім вибухів. На південній ділянці фронту продовжуються тактичні бої. Ворог продовжує підготовку до битви за Херсон. Та найзапекліші бої на разі точаться у Донецькій області

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