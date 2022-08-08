“Укртрансбезпека” поновила зважування вантажівок

08.08.2022 17:52

Від сьогодні “Укртрансбезпека” поновила зважування вантажівок. До цього, з початком війни, співробітники лише перевіряли документи. Тепер виявлятимуть тих, хто порушує норми і їде перевантаженим. На одній з вагових станцій побували і наші журналісти

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