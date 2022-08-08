Mіські новини Новини “Укртрансбезпека” поновила зважування вантажівок 08.08.2022 17:52 Від сьогодні “Укртрансбезпека” поновила зважування вантажівок. До цього, з початком війни, співробітники лише перевіряли документи. Тепер виявлятимуть тих, хто порушує норми і їде перевантаженим. На одній з вагових станцій побували і наші журналісти Продовжити читання Уперед Підірвати заміновану атомну станцію в Енергодарі погрожують рашисти. Війна в Україні на 8 серпня Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Підірвати заміновану атомну станцію в Енергодарі погрожують рашисти. Війна в Україні на 8 серпня 08.08.2022 16:24 Mіські новини Новини Поверніть героїв! У Дніпрі пройшла акція на підтримку військовополонених «Азовсталі» 08.08.2022 15:07 Mіські новини Новини Зруйнований агрокомплекс, насосна та будинки: у Нікопольскому районі знову нічні обстріли 08.08.2022 14:14 Mіські новини Новини На величезні ями на дорозі скаржаться місцеві у Новокодацькому районі 08.08.2022 12:37 Mіські новини Новини Розбили агрокомпанію у Нікопольському районі: неспокійна ніч на півдні Дніпропетровщини 08.08.2022 11:15 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.08.2022 08.08.2022 7:10