Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Цими днями згадують російську війну проти Грузії 2008 року. Багато розмов про передумови тієї війни, про її наслідки. Про те, як тогорічна відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО збільшила зухвалість російського керівництва. Але все ж таки тодішня війна ще не стала історією, не відійшла повністю в минуле. Тому говорити потрібно не стільки про те, що було, а про те, що можна зробити.

Тодішні виклики й зараз дуже актуальні. І не тільки через те, що загроза подальшої російської агресії в цій частині Кавказу досі зберігається, хоч вона поки й заморожена. Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів.

2008-й, 2014-й, 2022-й – у війн, які розпочалися в ці роки, різний масштаб і характер, але один сенс того, що відбулося: регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали.

Саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали дуже довго ще до 24 лютого. Якщо вже зрозуміло, що якась держава готує агресію – несправедливу, неспровоковану, незаконну, то реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася. Треба не чекати ударів і жертв, а діяти для недопущення війни.

Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Це важливий висновок. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покараною за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості.

Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої війни.

Саме над цим працюють наші дипломати, Офіс, урядовці та абсолютно всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію. Захищаючи нашу державу, ми автоматично захищаємо й усіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист.

І, звичайно, найбільший внесок зараз роблять військові – всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину.

Особливо хочу сьогодні подякувати українським зенітникам повітряного командування «Центр» і повітряного командування «Південь» за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря. Чотири збиті «Калібри» – це десятки врятованих життів українців. Вдалося збити й частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень і запустили ввечері.

Так, наших військових засобів іще не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети. І ми зробимо все, щоб такі засоби в нашої держави з’явились. Але й зараз майстерність наших героїв дає змогу хоча б частково, але зменшити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному й кожній, хто це забезпечує!

Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж – про обстріли та мінування об’єктів Запорізької АЕС. Вже є відповідні реакції міжнародної спільноти. Але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. Росія не зважатиме на слова й занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста та всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ не має забувати про Чорнобиль і памʼятати, що Запорізька АЕС – найбільша у Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС – це шість енергоблоків.

Провів переговори з Президентом Ботсвани – перші в історії наших двосторонніх відносин. Обговорили співпрацю в ООН та в інших міжнародних організаціях, подякував за засудження російської агресії. Запевнив пана Президента, що Україна готова й надалі бути гарантом світової продовольчої безпеки.

Триває реалізація зернової експортної ініціативи – сьогодні вперше з 24 лютого вийшов завантажений корабель із порту «Південний». Наразі є всі шанси для того, щоб забезпечити ритмічність такого експорту. Проте ключове – це, як і в попередні дні, здатність партнерів не допустити будь-яких намагань Росії зірвати експорт і знову загострити світову продовольчу кризу.

І хочу нагадати всім нашим аграріям, усім працівникам наших портів, усім, хто залучений у суміжних галузях, і всім, хто це коментує, що морський експорт вдалося поновити завдяки передусім нашим воїнам, які захистили відповідну акваторію: нашій розвідці, нашим спецпризначенцям Сил спеціальних операцій і «Альфи» СБУ, артилеристам, Військово-Морським силам, Повітряним силам Збройних Сил України, прикордонникам та всій нашій героїчній армії, яка боронить державу.

Сьогодні оголошено про новий пакет американської підтримки для України обсягом у мільярд доларів. Це, зокрема, ракети для «Хаймарсів», боєприпаси для артилерії та багато інших справді корисних речей. Дякую Президенту Байдену і всьому народу Сполучених Штатів за цю підтримку, 100% якої ми використовуємо для захисту свободи, нашої спільної свободи.

Підписав новий указ про нагородження учасників бойових дій. 183 наших захисники відзначені державними нагородами, четверо – посмертно.

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Дякую всім, хто воює за державу!

Слава Україні!