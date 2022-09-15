«Кем вы останетесь в истории? Слабаками, воюющими с гражданскими».Зеленський про атаку на Кривий Ріг

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні згадав про ракетні удари по дамбі Карачуновського водосховища ввечері 14 вересня: «На місці ракетного удару по Кривому Рогу робиться все, щоб ліквідувати наслідки цієї чергової російської підлості:

«Скажу «товарищам» по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это ещё одна причина, почему Россия проиграет. Кем вы останетесь в истории? Слабаками. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки»