Україна була й буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Важливі події відбулись сьогодні у Туреччині – у межах візиту першої леді України, керівника Офісу Президента та інших наших представників.

У присутності Олени було спущено на воду перший корвет для нашої держави з тих, що мають бути побудовані турецькою стороною. Корвет «Гетьман Іван Мазепа».

Його будівництво почалось іще у 21-му році і у визначений час буде завершено. Вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке імʼя. Попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда й справедливість все одно перемагають.

І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. Наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів.

Сьогодні ж Андрій Єрмак разом з українською делегацією відвідав потужності компанії «Байкар», яка виробляє зокрема і для нас добре усім відомі байрактари. Від імені всіх українців Андрій подякував керівникам компанії та вручив голові Ради директорів Сельчуку Байрактару орден «За заслуги», яким той був відзначений до річниці Незалежності України.

Однак і ця зустріч – не символічна, вона цілком практична. Ми готуємось до створення в Україні навчального центру і заводу компанії «Байкар», а також спільного виробництва авіадвигунів. Обовʼязково реалізуємо й ці проекти.

Україна завжди була і буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості. І я пишаюся, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено і обґрунтовано за підсумками вже 221-го дня повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

Щось у когось пішло не за планом…

І цими зустрічами наша дипломатична активність сьогодні зовсім не вичерпується.

Відбулась також зустріч перших леді України і Туреччини – і я дякую Президенту Ердогану та його дружині Еміне за незмінну підтримку наших зусиль для повернення миру.

Перша леді України та наша делегація зустрілись зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Погляд патріарха Варфоломія на війну, розвʼязану Росією, та його позиція щодо підтримки нашої держави – добре відомі. І сьогодні ще раз прозвучали – дуже потужно. Я дякую за це, дякую за розуміння потреб нашого народу.

Відбулись переговори керівника Офісу з радниками Президента США і Президента Туреччини – Джейком Салліваном та Ібрагімом Калином. Дуже предметні переговори. Абсолютно – в інтересах України. Для посилення нашої безпеки.

Сьогодні ж я провів переговори з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Детально обговорили ситуацію на передовій, наші успіхи на фронті. Президент Макрон чітко підтримав нашу державу й засудив російські псевдореферендуми та спробу анексії нашої території. Обговорили посилення санкцій проти Росії.

Також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції і викрадення російськими окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Це черговий прояв абсолютно відвертого російського терору, за який держава-терорист має нести постійно зростаюче покарання.

Потужну спільну заяву маємо сьогодні від лідерів девʼятьох держав НАТО: Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони засудили російські ескалаційні кроки і, що дуже важливо, підтримали наше прагнення стати повноправним членом НАТО. У цьому напрямку й рухаємось. Впевнений, і цей наш проект ми реалізуємо.

Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів в рамках нашої оборонної операції. Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом.

Це, знаєте, така тенденція… Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує. Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати.

І я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу.

А особливо відзначу за успіхи на сході нашої країни 25-ту, 80-ту, 81-шу, 95-ту бригади десантно-штурмових військ; 14-ту і 92-гу окремі механізовані бригади; 1-шу, 4-ту і 17-ту танкові бригади; Сили спеціальних операцій; підрозділи Національної гвардії та Національної поліції; співробітників СБУ; і наших розвідників – ГУР МО. Дякую, воїни!

І ще одне.

Сьогодні в Україні відзначаються два професійних свята – День учителя (День працівників освіти) і День Сил тероборони. Звичайно, сказано вже багато добрих і теплих слів і для освітян, і для наших тероборонців. Але хочу дещо додати.

Ефективна оборона неможлива без хорошої національної освіти. А хорошої національної освіти не буде без ефективної оборони. На щастя, ми маємо обидва цих елементи. Завдяки професійності та сумлінності українських вихователів, вчителів, викладачів у нас є воїни, які знають, що таке людяність, і цінують усе те, що уособлює собою Україна. А завдяки нашим хоробрим воїнам українська освіта на українській землі передаватиме наші цінності усім поколінням нашого народу.

Я дякую кожному українському вихователю, вчителю і викладачу! Дякую кожному нашому захиснику, кожній захисниці!

Дякую воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини. Воїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку. Воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку. Воїнам 115-ї бригади тероборони, які зробили чималий внесок у захист Житомирщини. А також воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині.

Україна переможе!

Слава Україні!