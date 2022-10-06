АТАКА НА ЗАПОРІЖЖЯ: по центру міста нанесено 7 ракетних ударів, є загиблі та поранені

В Запоріжжі рашисти нанесли 7 ракетних ударів по багатоповерхівкам. За попередніми даними, внаслідок ракетного удару загинули дві особи, під завалами зруйнованих будинків залишаються люди.

“Попередньо щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки! Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше перебуває 5 осіб”, – начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За словами очільника ОВА, багато людей урятували, серед них – трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. Підрозділи #ДСНС за цей ранок врятували 16 людей, пошукові роботи тривають.