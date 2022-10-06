Пошкоджене підприємств та з десяток домівок: окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район

Вночі ворожі снаряди пошкодили будинки мешканців Нікопольського району. Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ворог бив по трьох громадах – Марганецькій, Нікопольській та Мирівській.

У Нікополі понівечене підприємство. Пошкоджено з десяток домівок, господарську споруду, газогін та лінії електропередач. У Мирівській громаді побиті 3 приватних будинки та 4 господарські споруди. Попередньо, усюди минулося без постраждалих.