Пошкоджене підприємств та з десяток домівок: окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район

06.10.2022 10:29

Вночі ворожі снаряди пошкодили будинки мешканців Нікопольського району. Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ворог бив по трьох громадах – Марганецькій, Нікопольській та Мирівській.

У Нікополі понівечене підприємство. Пошкоджено з десяток домівок, господарську споруду, газогін та лінії електропередач. У Мирівській громаді побиті 3 приватних будинки та 4 господарські споруди. Попередньо, усюди минулося без постраждалих.

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