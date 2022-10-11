12 ракет по Запоріжжю випустили окупанти, 20 з 28 крилатих ракет та 13 дронів збито ППО

Внаслідок вчорашнього масованого обстрілу України вже 23 загиблих та аж сотня поранених. Залишаються знеструмленими понад три сотні населених пунктів у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Сьогодні ворог продовжив бомбити Україну. Є серйозні влучання. 20 ворожих ракет та 13 дронів-камікадзе збила наша ППО. Більш детально про ситуацію по областях та про фронтові новини – далі в нашому сюжеті

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