12 ракет по Запоріжжю випустили окупанти, 20 з 28 крилатих ракет та 13 дронів збито ППО

11.10.2022 16:50

Внаслідок вчорашнього масованого обстрілу України вже 23 загиблих та аж сотня поранених. Залишаються знеструмленими понад три сотні населених пунктів у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Сьогодні ворог продовжив бомбити Україну. Є серйозні влучання. 20 ворожих ракет та 13 дронів-камікадзе збила наша ППО. Більш детально про ситуацію по областях та про фронтові новини – далі в нашому сюжеті

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Зруйновано школу, будинки, пошкоджено електропостачання: ворог гатив по 3 районам Дніпропетровщини

11.10.2022 16:00

Фонд Марії Пінчук “За дітей” доставив промисловий водонагрівач для захисників

11.10.2022 15:33

96-річна дніпрянка кожного дня в`яже шкарпетки та килимки нашим захисникам

11.10.2022 13:26

Вночі ворог атакував 6 громад Дніпропетровщини: понівечено житлові будинки

11.10.2022 12:11

МАСОВАНИЙ обстріл Дніпра 10 жовтня: як оговтуються містяни

11.10.2022 10:18

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.10.2022

11.10.2022 8:21
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com