У Дніпрі за ніч відновили рух на пошкодженій ракетною атакою дорозі

11.10.2022 19:05

Було – стало! У Дніпрі комунальники буквально за ніч залатали дорожне покриття та відновили контактну мережу після ракетного удару по вулиці Калиновій. Сьогодні від величезної вирви на дорозі – ані сліду. Попри негоду міські служби працювали усю ніч та оперативно ліквідовали наслідки ворожої атаки

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