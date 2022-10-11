У Дніпрі за ніч відновили рух на пошкодженій ракетною атакою дорозі

Було – стало! У Дніпрі комунальники буквально за ніч залатали дорожне покриття та відновили контактну мережу після ракетного удару по вулиці Калиновій. Сьогодні від величезної вирви на дорозі – ані сліду. Попри негоду міські служби працювали усю ніч та оперативно ліквідовали наслідки ворожої атаки

Продовжити читання