У Дніпрі за ніч відновили рух на пошкодженій ракетною атакою дорозі
11.10.2022 19:05
Було – стало! У Дніпрі комунальники буквально за ніч залатали дорожне покриття та відновили контактну мережу після ракетного удару по вулиці Калиновій. Сьогодні від величезної вирви на дорозі – ані сліду. Попри негоду міські служби працювали усю ніч та оперативно ліквідовали наслідки ворожої атаки
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності . ПогоджуюсьПолітика конфіденційності