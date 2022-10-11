Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.10.2022

Оперативна інформація станом на 06.00 11.10.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалась двісті тридцята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України.

Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни.

Протягом попередньої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

73 повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках, з них – 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару за минулу добу постраждала інфраструктура більш ніж 30 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Загинули та були поранені мирні громадяни України.

Загроза завдання ворогом ракетних ударів по критичній інфраструктурі та мирних кварталах залишається.

Також, окупанти не полишають спроб утримати тимчасово захоплені території, обстрілюють позиції наших військ, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони, намагаються вести наступальні дії на окремих напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати підтримку російській федерації у війні проти України, надаючи російській федерації можливості використовувати повітряний простір та аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України. На зазначених напрямках підрозділи Сил оборони України контролюють ситуацію, ознак формування наступальних угруповань на території республіки білорусь та пересування військ, станом на 06.00 11 жовтня поточного року, не спостерігається.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з артилерії та танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Новоєгорівка, Райгородок, Першотравневе, Новолюбівка, Макіївка, Нове, Зарічне, Терни, Серебрянка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Курдюмівка, Нью-Йорк, Красна Гора, Часів Яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське, Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Зелене Поле, Новосілка, Щербаки, Новопіль, Новомиколаївка, Гуляйпільське, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку противник посилив обстріли з танків та артилерії різних типів. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Новокиївка, Правдине, Мирне, Тернові Поди, Любомирівка, Широке, Киселівка, Червона Долина, Благодатівка, Давидів Брід та Нова Кам’янка.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 9 жовтня поточного року в районі населеного пункту Білозерка Херсонської області, наші воїни знищили близько 15 одиниць ворожої військової техніки. 10 жовтня, в районі населеного пункту Берислав, було уражено ангар з військовою технікою противника, втрати уточнюються.

Викладачам вузів Херсону, які співпрацюють з окупаційною владою, загарбники рекомендують переїжджати на територію Криму. Також відомо, що в разі “ускладнення” ситуації на тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада має плани щодо евакуації родин представників керівництва силових структур, які проходять службу на зазначеній території.

У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримання членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів.

Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області, під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25.

Ракетні війська і артилерія за попередню добу уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300 противника та один склад з боєприпасами.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!