По всій Україні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи – звернення Президента Володимира Зеленського
Українці! Українки!
Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави.
За сьогоднішній ранок – 28 ракет, із них 20 збито. Понад 15 безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість збито.
Я дякую всім нашим бійцям Повітряних сил, Сухопутних військ і розвідки, які залучені до захисту від цих російських ударів!
І, до речі, за поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок).
10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК «Стінгер» збив дві крилаті ракети терористів.
Одна людина врятувала десятки життів. Дякую за це!
По всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи.
Якби ще не сьогоднішні удари, то вже поновили б енергопостачання, водопостачання і звʼязок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія добʼється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення.
Де були руйнування – всюди буде оновлена інфраструктура. Де були втрати – вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога – будуть руїни російської державності.
І я дякую всім, хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів.
Дякую рятувальникам – понад тисячі працівників ДСНС, які миттєво прибули на виклики й почали знешкодження наслідків терористичних атак.
За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області; сержанта Олександра Сміяна, пожежника-рятувальника, Запорізька область; прапорщика Юрія Лозинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення, місто Київ.
Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим!
Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб – за якісну реакцію та швидку роботу.
Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, справді у єдності й на відмінно.
Зараз більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики та звʼязку, вже з електрикою та звʼязком.
У деяких містах і районах роботи ще тривають. У деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком – це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми.
Уряд усе це контролює – стараємося відновити нормальні умови максимально швидко.
Дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися й обмежили власне споживання електрики у пікові години – із 17-ї до 22-ї.
Завдяки нашій із вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні десяту частину енергії, що дало змогу системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути – берегти чверть електрики саме в ці пікові години.
Сьогодні і найближчим часом варто це робити.
Будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини, і це дає великий результат у межах всієї нашої країни.
Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту «Групи семи», який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою.
Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію.
За таку нову хвилю терору має бути й нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску й нові форми підтримки України.
Завтра у форматі «Рамштайну» відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну й протиракетну оборону, домовленостей щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї та боєприпасів.
Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти.
Окреме завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами.
Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього.
Провів сьогодні окремі розмови з Премʼєр-міністром Італії та Премʼєр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження всіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права.
Маємо й докладну заяву «Групи семи», зокрема й про те, що всіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності. Починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи всіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси.
Людство й людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую всім, хто воює й працює заради нашої перемоги!
І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїнів. Робимо все для України – можливе й неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат!
Слава нашому прекрасному народу! Все зруйноване – відновимо!
Слава Україні!