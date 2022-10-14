Маємо повернути мир і забезпечити нашій державі історичну перемогу – і зробимо це – звернення Президента України

Великий народе великої країни!

Минає цей день – 14 жовтня, наше свято. Свято всіх захисників і захисниць України, Покрова. День козацтва. 233-й день нашої повномасштабної оборони у війні за свободу для України.

Я хочу подякувати зараз усім нашим людям, які сьогодні вітали одне одного, які вітали зі святом наших військових, усіх наших воїнів.

Хочу подякувати тим, хто й сьогодні продовжував працювати заради нашої з вами сили.

Хочу подякувати всім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою й на варті. На Миколаївщині й Херсонщині, у Запорізькій області, на Дніпропетровщині, на Донбасі, на Харківщині. В Одеській області та в центрі нашої країни, на півночі й на заході – у всіх наших областях. По всьому нашому державному кордону.

Я дякую всім, хто на варті нашого неба, нашого моря й нашого кіберпростору.

І окремо дякую всім, хто сьогодні хай тихо, хай мовчки, хай лише у своєму серці, але все ж разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території чи примусово – на території Росії. Україна про всіх пам’ятає. Нікого й нічого українського не залишимо ворогу. Звільнимо все своє. Повернемо все, що належить нам по праву.

Ми знаємо з вами, що ми можемо це зробити. І ми маємо це зробити. Так обов’язково буде. Маємо повернути мир. І зробимо це. Маємо забезпечити нашій державі історичну перемогу. І це буде.

Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе.

Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, ракети й «Шахіди», які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста й усіх європейців, шантажувати світ. Але в них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед.

Сьогодні мав честь вручити «Хрести бойових заслуг» і ордени «Золота Зірка» нашим героям. Загалом з нагоди свята державними нагородами відзначені 483 бійці. 15 присвоєно звання Героя України.

Відвідав наших поранених воїнів у госпіталі. Подякував лікарям і медичним сестричкам за їхню роботу – велику роботу, професійну.

Провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на передовій, дії ворога й наші кроки для звільнення української території. Плюс – постачання боєприпасів, підготовку до зими. Була дуже змістовна Ставка.

В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча в деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші.

Звертаю вашу увагу, шановні українці: будь ласка, все ще потрібно свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно. Це також елемент захисту нашої держави.

Говорив з другом всієї України – Президентом Литви Наусєдою. Про наші оборонні потреби й подальшу євроатлантичну інтеграцію.

Провів і нараду щодо стану євроатлантичного руху нашої держави та гарантій безпеки для України. Уряд, Верховна Рада, Офіс – усі залучені.

Говорив сьогодні ж зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Обговорили наші можливості діяти разом в інтересах наших держав і народів. Вірю, що потрібні результати – можливі.

Слава всім нашим героям!

Слава нашому прекрасному народу!

Дякую всім, хто захищає й відновлює, хто працює й допомагає, хто воює і перемагає!

Слава Україні!