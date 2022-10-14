До 100 гривень за десяток! Ріст цін на яйця не припиняється, обурені навіть продуктові мережі

14.10.2022 19:23

До 100 гривень за десяток! Такою може бути вартість курячих яєць уже найближчим часом. Продукт щотижня додає по 10 гривень і дорожчає “як під копірку” від різних виробників. Чи є надія зупинити зростання ціни на яйця?

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