До 100 гривень за десяток! Ріст цін на яйця не припиняється, обурені навіть продуктові мережі
14.10.2022 19:23
До 100 гривень за десяток! Такою може бути вартість курячих яєць уже найближчим часом. Продукт щотижня додає по 10 гривень і дорожчає “як під копірку” від різних виробників. Чи є надія зупинити зростання ціни на яйця?
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