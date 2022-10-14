До 100 гривень за десяток! Ріст цін на яйця не припиняється, обурені навіть продуктові мережі

До 100 гривень за десяток! Такою може бути вартість курячих яєць уже найближчим часом. Продукт щотижня додає по 10 гривень і дорожчає “як під копірку” від різних виробників. Чи є надія зупинити зростання ціни на яйця?

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