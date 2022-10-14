«Ви – найдорожче, що у нас є»: привітання Президента з Днем захисників та захисниць Украіїни

14.10.2022 10:31

14 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України.
Це День тих, хто бореться.
Це День того, за що ми боремось.
Це День того, яку перемогу ми здобудемо.

14 жовтня ми дякуємо.
Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому. І усім, хто б’ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді. І усім, хто неодмінно переможе зараз.

Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу. Народу, який завжди хотів найбільше одного – волі. Для себе. І для своїх дітей.

З Днем захисників і захисниць України!
Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці!
З Днем Українського козацтва!

Слава усім нашим героям! Слава усім, хто воює, працює й допомагає! Слава Україні!

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