День повітряних тривог: майже по всій країні правцювала ППО. 238 доба на фронті

В Херсоні колаборанти оголосили масову евакуацію населення. Чи не увесь день в Україні лунали сирени повітряної тривоги. В багатьох областях, в тому числі і в столиці, блискавично спрацювали сили протиповітряної оборони. Повідомляли про вибухи на Івано-Франківщині, Вінниччині та в Чернігові. А от минулої ночі окупанти обстріляли Енергодар. Гатили по промзоні, а потім і по самому місту аж до самого ранку. Відомо про пошкодження однієі з підстанцій. Більше подробиць в нашому традиційному огляді

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