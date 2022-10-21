Волонтери допомогають з ремонтом одинокій пенсіонерці, яка опинилась у розбитому окупантами будинку

Допомогають з ремонтом одинокій пенсіонерці, яка напередодні зими опинилась у розбитому окупантами будинку. Її дім постраждав від масованого удару росіян по Дніпру, коли їхня ракета поцілила у звичайний житловий будинок і вбила цілу родину. Доки люди чекають на компенсацію і допомогу держави, дім самотньої бабусі взялись лагодити волонтери. Бо допомогти пенсіонерці просто нікому, а довго жити з розбитим дахом і вікнами – неможливо

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