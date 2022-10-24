Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.10.2022

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За наявною інформацією, російська федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, за попередню добу, окупанти завдали 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Протягом жовтня цього року на території республіки білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території республіки білорусь, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петро-Іванівка, Фиголівка, Хатнє, Червона Зоря та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайське, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко.