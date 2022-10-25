Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 25.10.2022

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом минулої доби противник завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, за попередню добу, окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам’янка Херсонської області та Миколаїв.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури нашої Держави з території республіки білорусь, включно із задіянням ударних БпЛА іранського виробництва.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Велика Писарівка Сумської області.

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Стрілеча, Хатнє та Чугунівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кислівка Харківської області, Невське і Стельмахівка Луганської області, Берестове, Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Іванград, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Новосілка, Павлівка Донецької області та Зелений Гай, Новоандріївка, Ольгівське, Степове, Червоне і Щербаки Запорізької області.