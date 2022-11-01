Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло, але Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальне життя – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні продовжив нашу дипломатичну активність для того, щоб світ міцно відреагував на чергову російську ескалацію, і на терор проти наших енергетичних об’єктів, і на спробу Росії знову загострити продовольчу кризу.

Говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Подякував йому за вже надану підтримку та поінформував про наші нагальні потреби, передусім в обороні. Повітряний щит для України має бути. Сьогодні це чітко прозвучало. Ми обговорили з Еммануелем цілком конкретні проекти і для посилення нашого захисту, і для відбудови зруйнованих об’єктів.

Ставка терористів на зиму – абсолютно прозора для всіх, і цей виклик має розглядатися саме як виклик усій Європі. Будь-які зимові труднощі Москва подаватиме у своїй пропаганді як нібито доказ неспроможності об’єднаної Європи. Тож разом маємо довести терористам, що неспроможність – це слово про них, а не про Європу.

Домовилися провести дві дуже важливі події. Перша – у грудні у Франції. Предметно щодо всіх викликів зими: від енергетики до фінансів, від зброї до захисту неба. А друга подія – щоб зібрати бізнес Франції й допомагати Україні.

Проговорили з Президентом Макроном ситуацію з нашим продовольчим експортом. Цими днями рух суден з українською агропродукцією продовжився, передусім завдяки принциповості партнерів, а саме ООН і Туреччини, які не сприймають російських намагань знищити зернову угоду.

Але потрібен надійний і довгостроковий захист зерновому коридору. Росія має чітко знати, що отримає жорстку відповідь світу на будь-які кроки, які зривають наш продовольчий експорт. Це питання буквально про життя для десятків мільйонів людей.

Зокрема й про це говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Камбоджі. Ця країна зараз головує в АСЕАН, одному з найпотужніших світових об’єднань. Це понад 600 мільйонів людей у десяти країнах. І для кожної з цих країн продовольча криза – це реальна загроза національній безпеці. Якщо ціни на продовольство через російську агресію зростатимуть, якщо на продовольчому ринку утвориться дефіцит, то це неминуче призведе до катастрофічних наслідків у більшості країн АСЕАН, як і в інших регіонах світу. Тому тиск на Росію заради гарантій продовольчої безпеки потрібен зараз від усіх – і від азійських країн також. Працюємо заради цього.

Сьогодні відбувся візит у Київ єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Свого часу вона дуже допомогла нам у процесі приєднання України до загальноєвропейської енергомережі. Це те, що значно посилило Україну. І зараз ми почули від пані єврокомісара необхідні сигнали підтримки. Обговорили ініціативу створення такого формату, який, як військовий «Рамштайн», зможе працювати заради нашої спільної безпеки, але саме концентровано в енергетичній площині. Щось на кшталт «енергетичного Рамштайну» – кошти, технічна підтримка, трансформатори, генератори, енергоносії – це те, що життєво необхідно для нашого захисту.

Також обговорили допомогу конкретним містам і громадам. Таким, як Миколаїв, Нікополь, Харків та іншим, які зазнають постійного російського терору – буквально щодня і щоночі.

Я поінформував пані єврокомісара про ліквідацію наслідків учорашнього масованого російського удару по нашій енергетиці. Про наші потреби у зв’язку з такими ударами. За підсумками візиту маємо багато робочих домовленостей.

Станом на цей час можемо ми прозвітувати, що для всіх споживачів в Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання. Для більшості також і технічну можливість постачання електрики. Стабілізаційні відключення тривають у девʼяти регіонах України. Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень.

Не варто забувати й про те, що без перерви тривають відновлювальні роботи на територіях, які були звільнені від окупантів: на Харківщині, на Донбасі, на півдні країни. Наприклад, уже понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу. У Вовчанську, Балаклії та інших містах відновлюються системи для теплопостачання.

Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя.

Вони не зважають на видатки на енерготерор. Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети й дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2 млн 300 тис. середніх російських пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2 млн 300 тис. російських пенсіонерів… Замість того щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, щоб тільки не визнавати, яку історичну помилку вони зробили цією своєю війною проти України.

На полі бою вони безнадійні. Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що й надія на зиму для російських терористів не справдиться. Впевнений, ми і це пройдемо.

Я дякую всім, хто допомагає Україні!

Слава кожному й кожній, хто працює, наближаючи нашу перемогу! Слава всім нашим воїнам, які утримують позиції, хоч би як це було складно, і поступово звільняють нашу землю!

Слава Україні!