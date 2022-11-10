Ворог не робить нам подарунків та «жестів доброї волі», ми все це виборюємо – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні день почався дуже рано із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Детально розібрали ситуацію на передовій. Південь, схід… Дуже уважно – Донбас.

Зараз на Донеччині найбільше протистояння, дуже важливе, там багато вирішується. Будь-які втрати там – це втрати й далі в країні. Тому стоїмо. Стоїмо міцно. Нічого не здаємо. Я дякую кожному нашому герою, який стримує ці страшні атаки окупантів. Постійні атаки.

Південь. Потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком.

В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни.

Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де ще. Коли буде наш результат, кожен це побачить. Обовʼязково.

Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує. Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить «жестів доброї волі». Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.

Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст.

Але це буде результатом саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо.

І я хочу зараз іще раз і окремо попередити кожного у Москві, хто ухвалює відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде.

Також обговорили на Ставці постачання й виробництво зброї – нашої зброї, – ремонт техніки, посилення нашої протиповітряної й протиракетної оборони, яке триває, відновлення критичної інфраструктури, передусім енергетики, після російських терористичних ударів.

Станом на цей вечір стабілізаційні обмеження постачання електрики є в 15 областях і місті Києві. Аварійних відключень немає.

Всюди, де електрика відключена, це має відбуватися згідно з опублікованими графіками. Будь ласка, якщо відключення вашого будинку чи вулиці відбувається сьогодні не за графіком, повідомляйте місцевій владі і представникам енергокомпанії, яка вас обслуговує. Вони повинні виправити ситуацію і дотримуватися графіка.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Якраз про відновлення нашої енергетики, захист українського неба. Дякую за готовність допомагати!

Окремо обговорили експортну зернову ініціативу, фундаментальну необхідність подовжити й розширити наш зерновий експорт. Домовилися ще тісніше співпрацювати для підтримки українських ініціатив в ООН.

Завтра буде дуже активний переговорний день – заплановано багато контактів.

Саме цими днями завершуємо нашу підготовку до можливої участі України в саміті «Великої двадцятки» наступного тижня. Українська позиція сформована. Як і завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки.

Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 106 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами.

І ще одне – дуже важливе.

Сьогодні відзначаються День української писемності та мови і Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Відбувся й диктант національної єдності. Я дякую всім, хто приєднався до написання диктанту, це важлива щорічна традиція.

І знаєте… Хочу привітати сьогодні не лише тих, хто навчає мови та літератури, працює у сфері культури та зберігає народне мистецтво. Я хочу привітати всіх наших людей. Україна вистояла. Україна захищає себе. І обов’язково захистить.

Це вже не питання – чи бути Україні та всьому українському. Україна є. Україна буде.

А наші воріженьки згинуть – згинуть, як роса на сонці. Чи як російські переправи під ударами «Хаймарсів».

Слава Україні!