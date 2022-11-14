Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.11.2022

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області.

Загалом, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Миколаївка, Залізний Міст, Леонівка Чернігівської області, а також Вовківка, Заруцьке, Соснівка, Ходине, Фотовиж, Уланове, Сваркове, Волфине, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Відродженівське, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Аниськине, Амбарне, Колодязне та Кам’янка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кліщіївка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка;

на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське та Залізничне.