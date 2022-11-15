Росії кажуть про мир, вона відповідає ракетами – звернення Президента України

Дорогі українці!

Сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

Та й коли це сталося? Одразу, як в Індонезії завершився перший день саміту «двадцятки» і найбільш помітні заяви прозвучали, основні зустрічі відбулися.

Росії кажуть про мир, а вона – ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія ж і спричинила, а вона – іранські дрони у відповідь. Їй – десять пунктів, щоб закінчити війну, а вона – по десять ракет на кожен пункт про мир.

О пів на четверту ранку сьогодні я приєднався до саміту, щоб представити наші пропозиції, як відновити мир і міжнародний порядок. Світ почув Україну. Учасники G19 робили свої заяви… А потім у Москві вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого дев’ятий місяць не можуть і не зможуть досягти.

15 година 24 хвилини – ракета, Київ. І по всій країні… Як ми сьогодні жили…

15:54 – ракета, Кропивницький.

15:56 – дві ракети, Кіровоградщина.

15:56 – ракета, Житомирська область. А ще – Франківщина, Рівненщина, Харківщина…

16:29 – ракета, Кривий.

16:29 – ракета, Полтавщина.

16:35 – знову Житомирщина. Київщина, Львівщина, Одеська область, Миколаївщина. А ще – Волинь, Хмельницький, Тернопільщина… І знову Київ.

Убиті й поранені люди. Мої співчуття рідним!

У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики. Близько десяти мільйонів українців без світла. Найбільше – станом на цю хвилину – на Харківщині, Житомирщині, Київщині і Львівщині. Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла… По всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Унаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях – це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить.

Ось це відповідь від Росії – для Індонезії, Індії, Китаю та всіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом.

Тим паче сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширювався на територію Молдови. А сьогодні російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів!

Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться?

Польща, держави Балтії… Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста! Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, кого можуть досягнути російські ракети.

Бити ракетами по території НАТО… Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти.

І я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам… Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас із вами немає.

Хочу подякувати всім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS: із десяти пусків – десять влучань.

Станом на цю годину збито понад 70 ракет і десять ударних дронів.

Я дякую всім нашим американським і європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат.

Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань «Південь», «Центр», «Схід» і «Захід», а також підрозділам протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Дякую всім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців. Відновлювальні роботи розпочалися по всій країні.

Ми й це пройдемо. Ми все відновимо.

Росія протиставляє себе світу. Росія програє на полі бою. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити!

Слава всім, хто захищає свободу!

Слава всім, хто працює заради нашої перемоги!

Вічна памʼять усім, чиї життя забрали терористи!

Слава Україні!