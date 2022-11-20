Цьогоріч світ побачив, яким вагомим є внесок українців у глобальну продовольчу безпеку – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Завершується цей день – уже 270-й день повномасштабної війни. Коротко звітую.

Перше – фронт. Найбільш жорсткі бої, як і раніше, на Донеччині. Хоча атак цієї доби менше – через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою.

Луганщина – потроху і з боями рухаємося. Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів із початку дня. Дякую кожному й кожній, хто тримає позиції і хто допомагає нашим силам оборони.

Південь – тримаємо оборону, послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів.

Друге – це енергетика. Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти – все триває цілодобово.

Вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже багато реальних проблем. Цього вечора стабілізаційні відключення є в 15 областях і в Києві також. Найбільше – Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київщина і столиця. Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам.

І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, хто працює заради українців.

Третє – зовнішня політика. Сьогодні звернувся до учасників саміту Міжнародної організації Франкофонії. Це понад 50 країн-учасниць, ще понад два десятки країн-спостерігачів. Африка, Азія, Америка, Європа – всюди чують Україну, всюди знають наші пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу.

Одразу скажу, що українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна й реалістична – на відміну від порожньої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до якихось там переговорів.

Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру.

Кілька важливих міжнародних звернень буде й на новому тижні. І ми вже готуємося.

І ще одне.

Традиційно в Україні у третю неділю листопада відзначається День працівників сільського господарства. Чи був колись міжнародний контекст у цього дня? Цьогоріч він точно є.

Цьогоріч багато хто у світі побачив, наскільки вагомим є внесок українців у глобальну продовольчу безпеку. Життя мільйонів людей у різних країнах безпосередньо залежить від нашого аграрного сектору.

Я дякую всім нашим людям, які працюють на землі, які забезпечують Україну та світ найнеобхіднішим. Завдяки тому, що ви є й працюєте, ми можемо знаходити підтримку для нашої держави у тих країнах, із якими ми поки не маємо традиційних відносин. Але ми матимемо, повірте мені.

Слава всім, хто воює за Україну!

Слава всім, хто працює й допомагає!

Слава Україні!