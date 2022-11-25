Окупанти ракетами продовжують нищити Запоріжжя та Херсон. 275 доба на фронті

Зранку ворог вдарив по передмістю Запоріжжя. Ракети влучили поряд із лікарнею та повністю зруйнували СТО. Обійшлося без постраждалих. Продовжують окупанти бити і по Херсонщині. Внаслідок вчорашнього обстрілу в області загинуло десять людей. Ще понад півсотні отримали поранення. Загалом протягом доби противник завдав 6 ракетних, 14 авіаційних та майже 60 ударів із РСЗВ по території України. Наші військові дають гідну відсіч

Продовжити читання