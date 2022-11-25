Окупанти ракетами продовжують нищити Запоріжжя та Херсон. 275 доба на фронті

25.11.2022 16:25

Зранку ворог вдарив по передмістю Запоріжжя. Ракети влучили поряд із лікарнею та повністю зруйнували СТО. Обійшлося без постраждалих. Продовжують окупанти бити і по Херсонщині. Внаслідок вчорашнього обстрілу в області загинуло десять людей. Ще понад півсотні отримали поранення. Загалом протягом доби противник завдав 6 ракетних, 14 авіаційних та майже 60 ударів із РСЗВ по території України. Наші військові дають гідну відсіч

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