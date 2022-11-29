БАХМУТ перетворюється на РУЇНИ: окупанти гатять по Донеччині. 279 доба на фронті

29.11.2022 16:42

Усю ніч і ранок окупанти гатили по Донеччині. Є поранені й пошкоджена цивільна інфраструктура. Загалом окупанти завдали дев’ять ракетних та 13 авіаційних ударів по території України. На Бахмутському напрямку ситуація найскладніша. В мережі також показали, як виглядає місто сьогодні. Тим часом на Херсонщині попри інтенсивні обстріли росіян – тривають відновлювальні роботи, зокрема і розмінування територій. Усі подробиці — у нашому традиційному огляді

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