Щоб була відповідальність Росії за агресію, потрібен спеціальний трибунал, і ми робимо все, щоб його створити – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні ми зробили кілька нових кроків для того, щоб повернути Україні справедливість, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у цій злочинній війні.

Ми вже співпрацюємо з багатьма країнами й міжнародними організаціями, щоб кожен російський убивця отримав заслужене покарання. Ми вже налагодили взаємодію з Міжнародним кримінальним судом і будемо її нарощувати.

Але, на жаль, наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості.

Навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти нашої держави – за первинний злочин. Злочин, який породив усі інші злочини цієї війни – і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалося.

Щоб була відповідальність за агресію, потрібен спеціальний трибунал – на додачу до Міжнародного кримінального суду. І ми робимо все, щоб створити такий трибунал.

Саме цьому завданню було сьогодні присвячене звернення першої леді України до парламенту й народу Великої Британії.

Зараз триває візит Олени до Сполученого Королівства. І від імені всіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Велику Британію стати лідером у глобальних зусиллях для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й для повернення справедливості.

Цей досвід є у британців, це є частиною нашої спільної з ними історичної пам’яті. Взимку 1942 року, коли ще ніхто не міг передбачити, коли завершиться Друга світова війна, саме в Лондоні представники союзників підписали Сент-Джеймську декларацію. Документ, із якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу, тобто до справедливості після тієї війни.

Зараз уже маємо потужну співпрацю з Нідерландами, які допомагають зі створенням офісу прокурора для збору доказів воєнних злочинів. Працюємо з Францією, яка допомагає нам у польовій роботі з документування російського зла.

І маємо об’єднати світову більшість на підтримку проекту резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо спецтрибуналу.

Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру й реально забезпечити справедливість після цієї війни так само, як і після Другої світової. Вірю, що Велика Британія проявить своє лідерство саме в цій боротьбі за справедливість.

Сьогодні ж у Лондоні було відкрито й виставку Russian War Crimes – це проект, який демонструє світу, що саме Росія принесла на українську землю. Ця виставка працювала у Давосі, під час Всесвітнього економічного форуму, також у Нью-Йорку – під час Генеральної Асамблеї ООН, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО. Тепер її побачать британці. В усіх провідних країнах знатимуть і бачитимуть, за яке зло відповідальний рашизм.

У Берліні відбулася зустріч міністрів юстиції країн «Великої сімки» – надзвичайно корисна. Україну там представляли Генеральний прокурор і міністр юстиції нашої держави. Ця зустріч була присвячена якраз притягненню до відповідальності окупантів і держави-агресора за все ними скоєне. За підсумками зустрічі бачимо очевидну готовність працювати разом, щоб врешті відновити силу міжнародного права, відновити повну дію Статуту ООН і притягти Росію до справедливої відповідальності.

Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом – саме Німеччина цьогоріч головує в G7. Обговорили нашу співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних інституціях. Пріоритети зрозумілі – захист від ракетного терору, відновлення енергетики, продовольча безпека. Я подякував пану канцлеру за підтримку.

Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні.

Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри. Вони казали, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени… Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони…

Ще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних.

І ще хочу подякувати Нідерландам за сьогоднішнє рішення – Палата представників Генеральних штатів визнала Росію державою – спонсором тероризму. Крок за кроком світ усе розставить по місцях.

Слава всім, хто воює за свободу!

Слава всім, хто працює заради нашої перемоги!

Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну!

Слава Україні!